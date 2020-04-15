Кількість випадків COVID-19 у ЗСУ зросла до 23
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На ранок 15 квітня у Збройних силах України зареєстровано чотири нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
“На 07:00 15 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 23 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний”, — повідомили в командуванні.
Повідомляється також, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 307 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 47 осіб.
“За добу підтверджено 4 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — зазначили в ЗСУ.
Так, вірус виявлено у військовослужбовця Житомирського гарнізону, що з 8 квітня знаходився на ізоляції у зв’язку з контактом хворою особою. 14 квітня йооо було госпіталізовано до інфекційного відділення Житомирського військового госпіталю. Стан здоров’я бійця задовільний.
Також вірус виявили у військовослужбовця Одеського гарнізону, що з 9 квітня перебуває на стаціонарному лікуванні в ВМКЦ Південного регіону з діагнозом “пневмонія”. У військового стан середнього ступеня важкості.
Крім того, захворів військовослужбовець Вінницького гарнізону, що перебував на самоізоляції з 11 квітня у зв’язку із контактом з інфікованою особою.
Стан здоров’я у бійця задовільний, скарг немає. Продовжує лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.
Четвертий випадок — у військовослужбовця Хмельницького гарнізону, що з 7 квітня перебуває на лікуванні в Чернівецькій обласній клінічній лікарні з діагнозом “підозра на COVID-19”. Стан його здоров’я задовільний, продовжує лікування.
Нагадаємо, напередодні у ЗСУ не зафіксували жодного випадку захворювання викликаного коронавірусною інфекцією.