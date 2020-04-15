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Количество случаев COVID-19 в ВСУ возросло до 23

Количество случаев COVID-19 в ВСУ возросло до 23

Киев  •  УНН

 • 13010 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. К утру 15 апреля во Вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

“На 7:00 15 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный”, — сообщили в командовании.

Сообщается также, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 47 человек.

“За сутки подтверждено 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — отметили в ВСУ.

Так, вирус обнаружен у военнослужащего Житомирского гарнизона, который с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом больной лицом. 14 апреля его госпитализировали в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.

Также вирус обнаружили у военнослужащего Одесского гарнизона, с 9 апреля находится на стационарном лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом “пневмония”. У военного состояние средней степени тяжести.

Кроме того, заболел военнослужащий Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11 апреля в связи с контактом с инфицированным лицом.

Состояние здоровья у бойца удовлетворительное, жалоб нет. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Четвертый случай — у военнослужащего Хмельницкого гарнизона, который с 7 апреля находится на лечении в Черновицкой областной клинической больницы с диагнозом “подозрение на COVID-19”. Состояние его здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.

Напомним, накануне в ВСУ не зафиксировали ни одного случая заболевания вызванного коронавирусной инфекцией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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