Количество случаев COVID-19 в ВСУ возросло до 23
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. К утру 15 апреля во Вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
“На 7:00 15 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный”, — сообщили в командовании.
Сообщается также, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 47 человек.
“За сутки подтверждено 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — отметили в ВСУ.
Так, вирус обнаружен у военнослужащего Житомирского гарнизона, который с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом больной лицом. 14 апреля его госпитализировали в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.
Также вирус обнаружили у военнослужащего Одесского гарнизона, с 9 апреля находится на стационарном лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом “пневмония”. У военного состояние средней степени тяжести.
Кроме того, заболел военнослужащий Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11 апреля в связи с контактом с инфицированным лицом.
Состояние здоровья у бойца удовлетворительное, жалоб нет. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
Четвертый случай — у военнослужащего Хмельницкого гарнизона, который с 7 апреля находится на лечении в Черновицкой областной клинической больницы с диагнозом “подозрение на COVID-19”. Состояние его здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.
Напомним, накануне в ВСУ не зафиксировали ни одного случая заболевания вызванного коронавирусной инфекцией.