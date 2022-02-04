Кількість вакцинованих бустером від COVID-19 українців перевищила 420 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 14,7 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - понад 421 тисяча осіб. При цьому загалом зробили близько 30,6 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 75 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Деталі
За добу 3 лютого в Україні 75 304 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.
Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 420 205 людей, отримали дві дози – 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу – 19 423 людини, бустерну дозу – 421 057 людей. Загалом проведено 30 589 327 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.
13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.