Число вакцинированных бустером от COVID-19 украинцев превысило 420 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,7 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - более 421 тысячи человек. При этом в целом сделали около 30,6 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 75 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 3 февраля в Украине 75 304 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу - 28 444 человека, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу - 22 683 человека.
От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 420 205 человек, получивших две дозы - 14 728 642 человека, получили дополнительную дозу - 19 423 человека, бустерную дозу - 421 057 людей. Всего проведено 30 589 327 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.