Число вакцинированных бустером от COVID-19 украинцев превысило 420 тысяч

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,7 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - более 421 тысячи человек. При этом в целом сделали около 30,6 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 75 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.