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Кількість травмованих через зіткнення маршрутки та вантажівки у Запоріжжі зросла до 11 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Запоріжжі в результаті зіткнення маршрутного таксі та вантажівки загинула жінка, 11 людей отримали тілесні ушкодження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.

Кількість травмованих через зіткнення маршрутки та вантажівки у Запоріжжі зросла до 11 осіб

"В результаті аварії пасажирка маршрутного таксі, жінка 1950 року народження, померла на місці події. Водія маршрутного таксі та 10 його пасажирів доставлено до лікарень із тілесними ушкодженнями різної тяжкості. Серед постраждалих: шість жінок, 1955, 1987, 1974, 1955, 1958, 1981 років народження, два чоловіки, 1998 і 1993 років народження та двоє неповнолітніх, 2012 і 2006 років народження. До лікарні госпіталізовано двох жінок, інших потерпілих після надання медичної допомоги відпущено додому", - йдеться в повідомлені.

Також водій маршрутного таксі, який самостійно покинув лікарню та намагався втекти, був затриманий.

"На місці події поліцейські встановили, що водій автобусу Mercedes-Benz, здійснюючи міські пасажирські перевезення, допустив наїзд на автомобіль MAN, в якому перебував водій 1962 року народження, який зупинився біля правого краю дороги по ходу руху автобусу", - зазначається в повідомленні

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 9 жовтня, близько 14:20, в місті Запоріжжя сталось зіткнення маршрутного таксі та вантажного автомобіля.

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