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Количество травмированных из-за столкновения маршрутки и грузовика в Запорожье возросло до 11 человек

Киев • УНН

 • 11037 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Запорожье в результате столкновения маршрутного такси и грузовика погибла женщина, 11 человек получили телесные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Количество травмированных из-за столкновения маршрутки и грузовика в Запорожье возросло до 11 человек

"В результате аварии пассажирка маршрутного такси, женщина 1950 года, скончалась на месте происшествия. Водитель маршрутного такси и 10 его пассажиров доставлены в больницы с телесными повреждениями различной тяжести. Среди пострадавших: шесть женщин, 1955, 1987, 1974, 1955, 1958, 1981 годов рождения, двое мужчин, 1998 и 1993 годов рождения и двое несовершеннолетних, 2012 и 2006 годов рождения. В больницу госпитализированы двое женщин, другие пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены домой", - говорится в сообщении.

Также водитель маршрутного такси, который самостоятельно покинул больницу и пытался бежать, был задержан.

"На месте происшествия полицейские установили, что водитель автобуса Mercedes-Benz, осуществляя городские пассажирские перевозки, допустил наезд на автомобиль MAN, в котором находился водитель 1962 года, который остановился у правого края дороги по ходу движения автобуса", - говорится в сообщении

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 9 октября, около 14:20, в городе Запорожье произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля.

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