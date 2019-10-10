Количество травмированных из-за столкновения маршрутки и грузовика в Запорожье возросло до 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Запорожье в результате столкновения маршрутного такси и грузовика погибла женщина, 11 человек получили телесные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"В результате аварии пассажирка маршрутного такси, женщина 1950 года, скончалась на месте происшествия. Водитель маршрутного такси и 10 его пассажиров доставлены в больницы с телесными повреждениями различной тяжести. Среди пострадавших: шесть женщин, 1955, 1987, 1974, 1955, 1958, 1981 годов рождения, двое мужчин, 1998 и 1993 годов рождения и двое несовершеннолетних, 2012 и 2006 годов рождения. В больницу госпитализированы двое женщин, другие пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены домой", - говорится в сообщении.
Также водитель маршрутного такси, который самостоятельно покинул больницу и пытался бежать, был задержан.
"На месте происшествия полицейские установили, что водитель автобуса Mercedes-Benz, осуществляя городские пассажирские перевозки, допустил наезд на автомобиль MAN, в котором находился водитель 1962 года, который остановился у правого края дороги по ходу движения автобуса", - говорится в сообщении
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 9 октября, около 14:20, в городе Запорожье произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля.