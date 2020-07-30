Кількість смерчів в Україні продовжує зростати – Кульбіда

Відповідаючи на питання, чи є нормою велика кількість смерчів у Херсонській області, які люди останнім часом часто публікують у соціальних мережах, Кульбіда зазначив: “Тут є два аспекти”.

“Перший — інформаційний. Сьогодні поширення інформаційних ресурсів відбувається з фантастичною швидкістю, раніше цього не було і не могло бути. Тому, кількість таких явищ, які фіксують люди, поширюють у соціальних мережах, поширюють іншими засобами, звичайно, вона зросла катастрофічно. Це не означає, що цього не було раніше, просто про це ніхто не знав, а якщо й знав, то побачив, але нікуди передати не міг. Другий аспект у тому, що смерчі пов’язані з температурним режимом. На фоні високих температур, їх кількість зростає, і ми робимо висновок той, що кількість смерчів за останні 10-15 років дійсно в Україні зросла, продовжує зростати, тому що росте температура повітря”, — зазначив він.

Директор Укргідрометцентру зазначає, що у нас не може бути смерчів 5 категорії, як торнадо у США.

“У нас вони максиму 3 категорії, а так переважно 1-2 категорії, як правило значних збитків не наносять. Боятися масштабних проявів смерчів в Україні не варто, у нас не той клімат”, — додав Кульбіда.

Нагадаємо, у Херсонській області в селі Хорли зафіксували смерч. Також повідомлялося в УНН, що біля Приморського Одеської області було зафіксовано два смерчі.