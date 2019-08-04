На Одещині зафіксували два смерчі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У суботу біля Приморського Одеської області було зафіксовано два смерчі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео смерчів у YouTube, які були зняті відпочиваючими.
Нагадаємо, на більшій частині території України у суботу, 3 серпня, відбулися складні погодні умови: значний дощ, град, шквали до 20 м/с.
"Вдень 3 серпня в більшості західних, центральних та південних областей грози, в Карпатському регіоні, на Одещині та Миколаївщині місцями значний дощ, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", йшлося у повідомленні Укргідрометцентру.