В Одесской области зафиксировали два смерча
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В субботу у Приморского Одесской области было зафиксировано два смерча. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео смерчей в YouTube, которые были сняты отдыхающими.
Напомним, на большей части территории Украины в субботу, 3 августа, прошли сложные погодные условия: значительный дождь, град, шквалы до 20 м / с.
"Днем 3 августа в большинстве западных, центральных и южных областей грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской местами значений дождь, град и шквалы 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый)", говорилось в сообщении Укргидрометцентра.