У суботу в Україні пройдуть зливи з градом

"Вдень 3 серпня в більшості західних, центральних та південних областей грози, в Карпатському регіоні, на Одещині та Миколаївщині місцями значний дощ, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Нагадаємо, в найближчі дні на українців чекає доволі комфортна температура. Позначка термометра у більшості регіонів вдень триматиметься на рівні не вище 25-ти градусів тепла.