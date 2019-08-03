У суботу в Україні пройдуть зливи з градом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На більшій частині території України у суботу, 3 серпня, очікуються складні погодні умови: значний дощ, град, шквали до 20 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Вдень 3 серпня в більшості західних, центральних та південних областей грози, в Карпатському регіоні, на Одещині та Миколаївщині місцями значний дощ, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Нагадаємо, в найближчі дні на українців чекає доволі комфортна температура. Позначка термометра у більшості регіонів вдень триматиметься на рівні не вище 25-ти градусів тепла.