В субботу в Украине пройдут ливни с градом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На большей части территории Украины в субботу, 3 августа, ожидаются сложные погодные условия: значительный дождь, град, шквалы до 20 м / с. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Днем 3 августа в большинстве западных, центральных и южных областей грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской областях местами значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Напомним, в ближайшие дни украинцев ждет довольно комфортная температура. Отметка термометра в большинстве регионов днем будет держаться на уровне не выше 25-ти градусов тепла.