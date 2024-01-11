Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару у Харкові зросла до 11

Станом на тепер відомо про 11 постраждалих, внаслідок ракетного удару росіянами у Харкові по готелю. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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Серед постраждалих 4 – чоловіки віком від 31 до 38 років, семеро – жінки у віці від 23 до 71 року.

Дев'ятьох потерпілих доставили до медзакладів. Наразі один із постраждалих – 35-річний чоловік – перебуває у важкому стані, 8 пацієнтів – у середньому та легкому, 2 – надали допомогу на місці.

Постраждалі забезпечені всім необхідним і перебувають під лікарським наглядом.

Близько 22:30 ворог завдав удару по Київському району міста Харків. Попередньо – ракетами системи С-300.

На місці ворожого удару продовжують працювати екстрені служби. Інформація оновлюється.

Нагадаємо

В результаті російського обстрілу ввечері 1- січня пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів.

росіяни влучили двома ракетами біля готелю в центрі Харкова, серед постраждалих – турецькі журналісти