Количество пострадавших в результате ракетного удара в Харькове возросло до 11

По состоянию на сейчас известно об 11 пострадавших, в результате ракетного удара россиянами в Харькове по гостинице. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Среди пострадавших 4 - мужчины в возрасте от 31 до 38 лет, семеро - женщины в возрасте от 23 до 71 года.

Девять пострадавших доставили в медучреждения. Сейчас один из пострадавших - 35-летний мужчина - находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов - в среднем и легком, 2 - оказали помощь на месте.

Пострадавшие обеспечены всем необходимым и находятся под врачебным наблюдением.

Около 22:30 враг нанес удар по Киевскому району города Харьков. Предварительно - ракетами системы С-300.

На месте вражеского удара продолжают работать экстренные службы. Информация обновляется.

Напомним,

В результате российского обстрела вечером 1 января повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей.

россияне попали двумя ракетами возле отеля в центре Харькова, среди пострадавших - турецкие журналисты