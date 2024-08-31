Кількість постраждалих від авіаудару по Харкову зросла до 97 осіб
Київ • УНН
Внаслідок російської авіаатаки 30 серпня по Харкову постраждали 97 людей, з них 22 дітей. Ворог атакував місто КАБами, зафіксовані влучання по 12-поверховому житловому будинку.
До 97 людей збільшилась кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки 30 серпня по Харкову, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 22 з них — діти.
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За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них - 22 неповнолітніх, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 серпня ворог атакував Харків КАБами. Зафіксовані влучання, зокрема по 12-поверховому житловому будинку. Спершу повідомлялося лише про двох загиблих та п’ятьох поранених.
Удар по Харкову: 7 загиблих, 77 постраждалих, тривають рятувальні роботи30.08.24, 22:40 • 78410 переглядiв