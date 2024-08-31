Количество пострадавших от авиаудара по Харькову возросло до 97 человек
Киев • УНН
В результате российской авиаатаки 30 августа по Харькову пострадали 97 человек, из них 22 детей. Враг атаковал город КАБами, зафиксированы попадания по 12-этажному жилому дому.
До 97 человек увеличилось количество пострадавших в результате российской авиаатаки 30 августа по Харькову, сообщил глава ОГА Олег Синегубов. 22 из них - дети.
Детали
По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на сейчас пострадали 97 человек, из них - 22 несовершеннолетних, - говорится в сообщении.
Напомним, 30 августа враг атаковал Харьков КАБами. Зафиксированы попадания, в частности по 12-этажному жилому дому. Сначала сообщалось только о двух погибших и пяти раненых.
Удар по Харкову: 7 загиблих, 77 постраждалих, тривають рятувальні роботи30 августа 2024, 19:40 • 67997 просмотров