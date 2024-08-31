Количество пострадавших от авиаудара по Харькову возросло до 97 человек

До 97 человек увеличилось количество пострадавших в результате российской авиаатаки 30 августа по Харькову, сообщил глава ОГА Олег Синегубов. 22 из них - дети.

Детали

По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на сейчас пострадали 97 человек, из них - 22 несовершеннолетних, - говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа враг атаковал Харьков КАБами. Зафиксированы попадания, в частности по 12-этажному жилому дому. Сначала сообщалось только о двух погибших и пяти раненых.

Удар по Харкову: 7 загиблих, 77 постраждалих, тривають рятувальні роботи