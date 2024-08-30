Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

Количество погибших в результате вражеского удара по Харькову возросло до семи человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщили в МВД Украины, передает УНН.

Детали

По состоянию на сейчас известно о 77 пострадавших, из них 18 детей. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в больницах города. Поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели продолжают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим.

Внаслідок обстрілу Харкова загинула юна художниця Ніка Кожушко