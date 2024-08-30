Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Харькову погибло 7 человек, включая ребенка. 77 человек пострадали, из них 18 детей. Спасатели продолжают разбирать завалы и оказывать помощь.
Количество погибших в результате вражеского удара по Харькову возросло до семи человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщили в МВД Украины, передает УНН.
Детали
По состоянию на сейчас известно о 77 пострадавших, из них 18 детей. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в больницах города. Поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели продолжают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим.
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