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Удар по Харкову: 7 загиблих, 77 постраждалих, тривають рятувальні роботи

Київ • УНН

 • 78410 перегляди

Внаслідок ворожого удару по Харкову загинуло 7 осіб, включаючи дитину. 77 людей постраждали, з них 18 дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали та надавати допомогу.

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до семи осіб, серед яких одна дитина. Про це повідомили в МВС України, передає УНН.

Деталі

Станом на зараз відомо про 77 постраждалих, з них 18 дітей. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу в лікарнях міста. Пошуково-рятувальні роботи тривають, рятувальники продовжують розбирати завали і надавати допомогу постраждалим.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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