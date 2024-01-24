Кількість постраждалих в результаті російської атаки в Одесі зросла до двох - ОВА

В Одесі кількість постраждалих в результаті ворожого удару зросла до двох. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

"Відомо про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі. Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози життю, на щастя, немає", - повідомив Кіпер.

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Раніше Кіпер повідомив, що в результаті атаки рф є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, відомо про одного постраждалого.

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