Кількість постраждалих в результаті російської атаки в Одесі зросла до двох - ОВА
Київ • УНН
За словами Кіпера, відомо про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі.
В Одесі кількість постраждалих в результаті ворожого удару зросла до двох. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
"Відомо про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі. Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози життю, на щастя, немає", - повідомив Кіпер.
Нагадаємо
Раніше Кіпер повідомив, що в результаті атаки рф є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, відомо про одного постраждалого.
Після вибуху в Одесі спалахнула пожежа - ЗМІ24.01.24, 21:30 • 30843 перегляди