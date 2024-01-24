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Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до двух - ОВА

Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до двух - ОВА

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 20:02  •  13594 просмотра

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По словам Кипера, известно о еще одном пострадавшем в результате российской дроновой атаки по Одессе.

В Одессе количество пострадавших в результате вражеского удара возросло до двух. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

"Известно о еще одном пострадавшем в результате российской дроновой атаки по Одессе. Мужчину госпитализировали с множественными порезами. Угрозы жизни, к счастью, нет", - сообщил Кипер.

Напомним,

Ранее Кипер сообщил, что в результате атаки рф есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры, известно об одном пострадавшем. 

После взрыва в Одессе вспыхнул пожар - СМИ24 январь 2024, 19:30 • 20090 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Кількість постраждалих в результаті російської атаки в Одесі зросла до двох - ОВА
Number of victims of Russian attack in Odesa rises to two - OVA
Новости по теме

Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до двух - ОВА

По словам Кипера, известно о еще одном пострадавшем в результате российской дроновой атаки по Одессе.

Криминал и ЧП •   •  13594 просмотра
Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до двух - ОВА

Белорусские пограничники нарушили границу Литвы: МИД ждут объяснения инцидента со стороны беларуси

Вооруженные белорусские пограничники нарушили границу Литвы, что Государственная пограничная служба Литвы назвала сознательной провокацией. Министерство иностранных дел Литвы потребовало от Беларуси объяснений и выразило решительный протест в связи с неоднократными нарушениями ее границы.

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Белорусские пограничники нарушили границу Литвы: МИД ждут объяснения инцидента со стороны беларуси

Вероятно, за пределами города: в Харькове прогремел ряд взрывов - СМИ

В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города. Ранее в регионе объявлена воздушная тревога.

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Вероятно, за пределами города: в Харькове прогремел ряд взрывов - СМИ

Есть повреждения жилой инфрастурктуры, один человек ранен: глава ОВА об ударе рф по Одессе

российские войска атаковали Одессу с помощью беспилотников, что привело к повреждению гражданской инфраструктуры.

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Есть повреждения жилой инфрастурктуры, один человек ранен: глава ОВА об ударе рф по Одессе

После взрыва в Одессе вспыхнул пожар - СМИ

российские войска атаковали Одессу, что повлекло взрыв и последующий пожар.

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После взрыва в Одессе вспыхнул пожар - СМИ

Курага по 550 грн: в Одесской области "срезали" расточительные тендеры и задержали одного из глав ОТГ

Рабочая группа по вопросам прозрачности и подотчетности в Одессе проанализировала и отклонила расточительные тендеры, предусматривающие закупку товаров по завышенным ценам и ненужное строительство. Правоохранительные органы были проинформированы, и один председатель ОТГ был задержан.

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Курага по 550 грн: в Одесской области "срезали" расточительные тендеры и задержали одного из глав ОТГ

В Одессе прогремели взрывы - СМИ

В Воздушных силах предупредили об атаке беспилотников. В Одессе прогремели взрывы.

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В Одессе прогремели взрывы - СМИ

Ракетный удар по Горняку: количество раненых возросло до 9, спасательная операция завершена

В результате российского удара по Горняку в Донецкой области два человека погибли и девять получили ранения, в том числе двое детей. Поисково-спасательная операция завершена, но полиция продолжает обследовать местность.

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Ракетный удар по Горняку: количество раненых возросло до 9, спасательная операция завершена

Испания планирует сделать свой вклад в пять коалиций для помощи Украине: что известно

Испания планирует продолжать оказывать военную помощь Украине, делая вклад в пять коалиций в формате "Рамштайн".

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Испания планирует сделать свой вклад в пять коалиций для помощи Украине: что известно

Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов для восстановления Украины

Комитет Сената США одобрил беспрецедентный акт, который позволит США конфисковать российские активы и использовать их для восстановления Украины.

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Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов для восстановления Украины