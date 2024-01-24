Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до двух - ОВА
Киев • УНН
По словам Кипера, известно о еще одном пострадавшем в результате российской дроновой атаки по Одессе.
В Одессе количество пострадавших в результате вражеского удара возросло до двух. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
"Известно о еще одном пострадавшем в результате российской дроновой атаки по Одессе. Мужчину госпитализировали с множественными порезами. Угрозы жизни, к счастью, нет", - сообщил Кипер.
Напомним,
Ранее Кипер сообщил, что в результате атаки рф есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры, известно об одном пострадавшем.
После взрыва в Одессе вспыхнул пожар - СМИ24 январь 2024, 19:30 • 20090 просмотров
Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до двух - ОВА
По словам Кипера, известно о еще одном пострадавшем в результате российской дроновой атаки по Одессе.
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