Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до двух - ОВА

В Одессе количество пострадавших в результате вражеского удара возросло до двух. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

"Известно о еще одном пострадавшем в результате российской дроновой атаки по Одессе. Мужчину госпитализировали с множественными порезами. Угрозы жизни, к счастью, нет", - сообщил Кипер.

Напомним,

Ранее Кипер сообщил, что в результате атаки рф есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры, известно об одном пострадавшем.

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