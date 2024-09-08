Кількість постраждалих у Дергачах зросла до 13 після удару рф - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу рф реактивними системами залпового вогню у Дергачах постраждало 13 людей. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У результаті удару рф кількість постраждалих у Дергачах зросла до 13 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню. Пошкоджені щонайменше вісім будинків", - повідомив Синєгубов.
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