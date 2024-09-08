Количество пострадавших в Дергачах возросло до 13 после удара рф - ОВА
Киев • УНН
В результате обстрела рф реактивными системами залпового огня в Дергачах пострадали 13 человек. Повреждены по меньшей мере восемь домов, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В результате удара рф количество пострадавших в Дергачах возросло до 13 человек. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
"Оккупанты ударили реактивными системами залпового огня. Повреждены по меньшей мере восемь домов", - сообщил Синегубов.
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