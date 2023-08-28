Кількість постраждалих від ракетної атаки рф на Полтавщину зросла до п’яти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Внаслідок ракетної атаки російських військ на селище Гоголеве, Миргородського району Полтавської області у ніч на 28 серпня відомо про двох загиблих та п’яти поранених. Про це повідомив у понеділок голова Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.
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«росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району Полтавської області. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Наразі відомо про загибель двох людей та 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну», - написав Єрмак у Telegram.
Доповнення
За даними ОВА, під час ранкової ракетної атаки окупанти завдали удару по промисловому об'єкту Полтавської області.
Раніше УНН повідомляв про двох загиблих та двох поранених внаслідок ракетної атаки російських військ на Полтавську область у ніч на 28 серпня. Місцезнаходження ще двох людей було невідоме.