Количество пострадавших от ракетной атаки рф на Полтавщину возросло до пяти

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«россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни. Известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену», - написал Ермак в Telegram.

Дополнение

По данным ОВА, во время утренней ракетной атаки оккупанты нанесли удар по промышленному объекту Полтавской области.

Ранее УНН сообщал о двух погибших и двух раненых в результате ракетной атаки российских войск на Полтавскую область в ночь на 28 августа. Местонахождение еще двух человек было неизвестно.