Количество пострадавших от ракетной атаки рф на Полтавщину возросло до пяти
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В результате ракетной атаки российских войск на поселок Гоголево, Миргородского района Полтавской области в ночь на 28 августа известно о двух погибших и пяти раненых. Об этом сообщил в понедельник глава Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.
Цитата
«россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни. Известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену», - написал Ермак в Telegram.
Дополнение
По данным ОВА, во время утренней ракетной атаки оккупанты нанесли удар по промышленному объекту Полтавской области.
Ранее УНН сообщал о двух погибших и двух раненых в результате ракетной атаки российских войск на Полтавскую область в ночь на 28 августа. Местонахождение еще двух человек было неизвестно.