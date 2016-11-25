Кількість постраждалих від отруєння на фестивалі Хмельниччини зросла до 127

Внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції постраждало всього 127 осіб, серед них 109 дітей. З початку спалаху за медичною допомогою в медичні заклади Хмельницької області із симптомами гострої кишкової інфекції звернулися 70 осіб, з яких 59 дітей та 11 дорослих. Наразі всі колективи роз’їхались за місцем проживання.

На сьогодні після повернення до місць проживання 69 осіб продовжують лікування в стаціонарних відділеннях Івано-Франківської, Київської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва.

Проведення протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень триває.