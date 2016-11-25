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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Количество пострадавших от отравления на фестивале в Хмельницкой области выросло до 127

Киев • УНН

 • 7135 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Количество пострадавших от отравления на фестивале "Жемчужина Каменца", который проходил 19-21 ноября в Хмельницкой области возросло до 127. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Количество пострадавших от отравления на фестивале в Хмельницкой области выросло до 127

Вследствие вспышки острой кишечной инфекции пострадало всего 127 человек, среди них 109 детей. С начала вспышки за медицинской помощью в медицинские учреждения Хмельницкой области с симптомами острой кишечной инфекции обратились 70 человек, из которых 59 детей и 11 взрослых. Сейчас все коллективы разъехались по месту жительства.

На сегодня после возвращения на места проживания 69 человек продолжают лечение в стационарных отделениях Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областей и города Киева.

Проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований продолжается.

Украинские Национальные Новости

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