Количество пострадавших от отравления на фестивале в Хмельницкой области выросло до 127

Вследствие вспышки острой кишечной инфекции пострадало всего 127 человек, среди них 109 детей. С начала вспышки за медицинской помощью в медицинские учреждения Хмельницкой области с симптомами острой кишечной инфекции обратились 70 человек, из которых 59 детей и 11 взрослых. Сейчас все коллективы разъехались по месту жительства.

На сегодня после возвращения на места проживания 69 человек продолжают лечение в стационарных отделениях Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областей и города Киева.

Проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований продолжается.