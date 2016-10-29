Кількість постраждалих при загорянні літака у США збільшилася до 21
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кількість постраждалих при загорянні літака авіакомпанії American Airlines на злітно-посадковій смузі аеропорту в Чикаго (штат Іллінойс, США — ред.) збільшилася до 21 людини, передає УНН із посиланням на Associated Press.
Раніше повідомлялося про вісьмох поранених, серед них одна стюардеса.
Як розповів ABC News представник міського управління пожежної служби Тімоті Сампо, 20 постраждалих були госпіталізовані. У них діагностовано незначні травми - удари і розтягнення.
За останніми даними, пожежа сталася через несправність двигуна.
Займання Boeing 767 відбулося на злітно-посадковій смузі, коли літак готувався до вильоту в Майамі. На борту знаходилися 170 осіб: 161 пасажир і дев'ять членів екіпажу. Всі вони були евакуйовані.
Я раніше повідомляв УНН, літак авіакомпанії American Airlines загорівся 28 жовтня о 22:35 за київським часом.