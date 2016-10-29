Число пострадавших при возгорании самолета в США увеличилось до 21
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Количество пострадавших при возгорании самолета авиакомпании American Airlines на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Чикаго (штат Иллинойс, США - ред.) увеличилось до 21 человека, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Ранее сообщалось о восьми раненых, среди них одна стюардесса.
Как рассказал ABC News представитель городского управления пожарной службы Тимоти Сампо, 20 пострадавших были госпитализированы. У них диагностированы незначительные травмы - ушибы и растяжения.
По последним данным, пожар произошел из-за неисправности двигателя.
Возгорание Boeing 767 произошло на взлетно-посадочной полосе, когда самолет готовился к вылету в Майами. На борту находились 170 человек: 161 пассажир и девять членов экипажа. Все они были эвакуированы.
Как ранее сообщал УНН, самолет авиакомпании American Airlines загорелся 28 октября в 22:35 по киевскому времени.