Кількість постраждалих через ранкові обстріли рф передмістя Херсона зросла до трьох
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Кількість поранених через обстріли російських військ Антонівки Херсонської області у четвер вранці зросла до трьох. До лікарні доправлені дві жінки та чоловік. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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«Збільшилась кількість поранених внаслідок ранкових обстрілів армією рф Антонівки Херсонської міської територіальної громади. Дві жінки і чоловік з пораненнями різного ступеня важкості доправлені до однієї з міських лікарень», - повідомив Мрочко у Telegram.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв про одного постраждалого внаслідок ворожого обстрілу Антонівки.
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