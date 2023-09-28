Кількість постраждалих через ранкові обстріли рф передмістя Херсона зросла до трьох

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«Збільшилась кількість поранених внаслідок ранкових обстрілів армією рф Антонівки Херсонської міської територіальної громади. Дві жінки і чоловік з пораненнями різного ступеня важкості доправлені до однієї з міських лікарень», - повідомив Мрочко у Telegram.

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Раніше УНН повідомляв про одного постраждалого внаслідок ворожого обстрілу Антонівки.

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