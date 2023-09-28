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Кількість постраждалих через ранкові обстріли рф передмістя Херсона зросла до трьох

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Кількість поранених через обстріли російських військ Антонівки Херсонської області у четвер вранці зросла до трьох. До лікарні доправлені дві жінки та чоловік. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

Цитата

«Збільшилась кількість поранених внаслідок ранкових обстрілів армією рф Антонівки Херсонської міської територіальної громади. Дві жінки і чоловік з пораненнями різного ступеня важкості доправлені до однієї з міських лікарень», - повідомив Мрочко у Telegram.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв про одного постраждалого внаслідок ворожого обстрілу Антонівки.

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