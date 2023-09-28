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Количество пострадавших из-за утренних обстрелов рф пригорода Херсона возросло до трех

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Количество раненых из-за обстрелов российских войск Антоновки Херсонской области в четверг утром возросло до трех. В больницу доставлены две женщины и мужчина. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Цитата

«Увеличилось количество раненых в результате утренних обстрелов армией рф Антоновки Херсонской городской территориальной общины. Две женщины и мужчина с ранениями различной степени тяжести доставлены в одну из городских больниц», - сообщил Мрочко в Telegram.

Дополнение

Ранее УНН сообщал об одном пострадавшем в результате вражеского обстрела Антоновки.

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