За добу росіяни скидають на Херсонщину десятки керованих авіабомб - голова облради

Цитата

«Рахунок на бомби, керовані авіабомби, потужніші так будемо казати боєприпаси йде вже на десятки на добу. Знаєте, дуже важко захищатися, у нас сирена про авіаційну небезпеку дає фору у 10-15 хвилин для того, щоб люди могли прийняти заходи безпеки», - зазначив Самойленко.

Крім того, він зауважив, що окупанти “криють” населені пункти з артилерії та РСЗВ. Ця ніч не стала винятком – є загиблі та поранені серед цивільних.

Доповнення

Російські війська зранку четверга відкрили вогонь по передмістю Херсона, виникла пожежа, є травмований.

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