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За добу росіяни скидають на Херсонщину десятки керованих авіабомб - голова облради

За добу росіяни скидають на Херсонщину десятки керованих авіабомб - голова облради

Київ • УНН

 • 130912 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російська окупаційна армія щодня скидає десятки керованих бомб на Херсонську область. Про це заявив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає УНН.

Цитата

«Рахунок на бомби, керовані авіабомби, потужніші так будемо казати боєприпаси йде вже на десятки на добу. Знаєте, дуже важко захищатися, у нас сирена про авіаційну небезпеку дає фору у 10-15 хвилин для того, щоб люди могли прийняти заходи безпеки», - зазначив Самойленко.

Крім того, він зауважив, що окупанти “криють” населені пункти з артилерії та РСЗВ. Ця ніч не стала винятком – є загиблі та поранені серед цивільних.

Доповнення 

Російські війська зранку четверга відкрили вогонь по передмістю Херсона, виникла пожежа, є травмований.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти за добу обстріляли Херсонщину понад 100 разів, вночі атакували обласний центр: є загиблі та поранені

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