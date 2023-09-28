За добу росіяни скидають на Херсонщину десятки керованих авіабомб - голова облради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російська окупаційна армія щодня скидає десятки керованих бомб на Херсонську область. Про це заявив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає УНН.
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«Рахунок на бомби, керовані авіабомби, потужніші так будемо казати боєприпаси йде вже на десятки на добу. Знаєте, дуже важко захищатися, у нас сирена про авіаційну небезпеку дає фору у 10-15 хвилин для того, щоб люди могли прийняти заходи безпеки», - зазначив Самойленко.
Крім того, він зауважив, що окупанти “криють” населені пункти з артилерії та РСЗВ. Ця ніч не стала винятком – є загиблі та поранені серед цивільних.
Доповнення
Російські війська зранку четверга відкрили вогонь по передмістю Херсона, виникла пожежа, є травмований.
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