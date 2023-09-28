За сутки россияне сбрасывают на Херсонщину десятки управляемых авиабомб - глава облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российская оккупационная армия ежедневно сбрасывает десятки управляемых бомб на Херсонскую область. Об этом заявил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире всеукраинского телемарафона, передает УНН.
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«Счет на бомбы, управляемые авиабомбы, более мощные так будем говорить боеприпасы идет уже на десятки в сутки. Знаете, очень трудно защищаться, у нас сирена об авиационной опасности дает фору в 10-15 минут для того, чтобы люди могли принять меры безопасности», - отметил Самойленко.
Кроме того, он отметил, что оккупанты “кроют” населенные пункты из артиллерии и РСЗО. Эта ночь не стала исключением – есть погибшие и раненые среди гражданских.
Дополнение
Российские войска утром четверга открыли огонь по пригороду Херсона, возник пожар, есть травмированный.
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