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Окупанти зранку обстріляли передмістя Херсона: є поранений

Окупанти зранку обстріляли передмістя Херсона: є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російські війська зранку четверга відкрили вогонь по передмістю Херсона, виникла пожежа, є травмований. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

Цитата

«Зранку російські окупаційні війська обстріляли Антонівку - передмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа», - повідомив Мрочко у Telegram.

За його словами, через обстріл окупантів одна людина отримала поранення. Її шпиталізували.

Доповнення

Двоє людей загинуло, ще один отримав поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами Херсонської області минулої доби. Ще одна людина загинула та одна травмована через ворожу атаку на Херсон у ніч на 28 вересня.

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