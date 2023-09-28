Оккупанты утром обстреляли пригород Херсона: есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские войска утром четверга открыли огонь по пригороду Херсона, возник пожар, есть травмированный. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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«Утром российские оккупационные войска обстреляли Антоновку - пригород Херсона. В результате вражеской атаки возник пожар», - сообщил Мрочко в Telegram.
По его словам, из-за обстрела оккупантов один человек получил ранения. Его госпитализировали.
Дополнение
Два человека погибли, еще один получил ранения в результате обстрела российскими оккупантами Херсонской области за прошедшие сутки. Еще один человек погиб и один травмирован из-за вражеской атаки на Херсон в ночь на 28 сентября.