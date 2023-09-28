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Окупанти за добу обстріляли Херсонщину понад 100 разів, вночі атакували обласний центр: є загиблі та поранені

Окупанти за добу обстріляли Херсонщину понад 100 разів, вночі атакували обласний центр: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 127955 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Двоє людей загинуло, ще один отримав поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами Херсонської області минулої доби. Ще одна людина загинула та одна травмована через ворожу атаку на Херсон у ніч на 28 вересня. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За минулу добу противник здійснив 109 обстрілів Херсонщини, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію зводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні.

«Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення», - написав Прокудін у Telegram.
Крім того, у ніч на 28 вересня окупанти обстріляли Херсон.

За даними Генпрокуратури, внаслідок нічної атаки на обласний центр загинув чоловік, який під час обстрілу знаходився в будинку.

Ще один містянин отримав поранення.

Пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач, газопровід.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

Російські окупанти протягом вівторка здійснили 119 обстрілів Херсонської області, унаслідок чого 12 людей було травмовано.

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