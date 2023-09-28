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Оккупанты за сутки обстреляли Херсонщину более 100 раз, ночью атаковали областной центр: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 127954 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Два человека погибли, еще один получил ранения в результате обстрела российскими оккупантами Херсонской области за прошедшие сутки. Еще один человек погиб и один травмирован из-за вражеской атаки на Херсон в ночь на 28 сентября. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин и Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

За минувшие сутки противник совершил 109 обстрелов Херсонщины, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию свода и объект критической инфраструктуры в Херсоне.

«Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения», - написал Прокудин в Telegram.
Кроме того, в ночь на 28 сентября оккупанты обстреляли Херсон.

По данным Генпрокуратуры, в результате ночной атаки на областной центр погиб мужчина, который во время обстрела находился в доме.

Еще один горожанин получил ранения.

Повреждены жилые дома, линии электропередач, газопровод.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Российские оккупанты в течение вторника совершили 119 обстрелов Херсонской области, в результате чего 12 человек были травмированы.

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