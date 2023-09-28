Оккупанты за сутки обстреляли Херсонщину более 100 раз, ночью атаковали областной центр: есть погибшие и раненые

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Два человека погибли, еще один получил ранения в результате обстрела российскими оккупантами Херсонской области за прошедшие сутки. Еще один человек погиб и один травмирован из-за вражеской атаки на Херсон в ночь на 28 сентября. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин и Офис Генпрокурора, пишет УНН.