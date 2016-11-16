Кількість обстрілів бойовиків на донецькому напрямку зменшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кількість обстрілів бойовиків на донецькому напрямку знизилася. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“На донецькому напрямку кількість обстрілів знизилася. Ворог зосередив вогонь по позиціях біля Авдіївки, випустивши 46 мінометних мін, а також відкривав вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів”, — сказав А.Лисенко.
За його словами, ще одна збройна провокація відбулася в районі селища Луганське.
Як повідомляв УНН, минулої доби на донецькому напрямку бойовики чотири рази обстріляли позиції сил АТО.