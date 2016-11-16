Количество обстрелов боевиков на донецком направлении уменьшилось
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Количество обстрелов боевиков на донецком направлении снизилось. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении количество обстрелов снизилось. Враг сосредоточил огонь по позициям возле Авдеевки, выпустив 46 минометных мин, а также открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов", - сказал А.Лысенко.
По его словам, еще одна вооруженная провокация произошла в районе поселка Луганское.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки на донецком направлении боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО.