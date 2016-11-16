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15 марта, 19:03 • 109750 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151299 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128129 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121339 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107339 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102690 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97801 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество обстрелов боевиков на донецком направлении уменьшилось

Количество обстрелов боевиков на донецком направлении уменьшилось

Киев • УНН

 • 6556 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Количество обстрелов боевиков на донецком направлении снизилось. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"На донецком направлении количество обстрелов снизилось. Враг сосредоточил огонь по позициям возле Авдеевки, выпустив 46 минометных мин, а также открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов", - сказал А.Лысенко.

По его словам, еще одна вооруженная провокация произошла в районе поселка Луганское.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки на донецком направлении боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО.

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