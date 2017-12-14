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Кількість лоукост-маршрутів в Україні цього року збільшилась удвічі

Кількість лоукост-маршрутів в Україні цього року збільшилась удвічі

Київ • УНН

 • 6218 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Кількість маршрутів, що відповідають критеріям лоукост, збільшилася цього року в два рази до 40 маршрутів. Про це повідомив під час прес-конференції міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.

“Кількість маршрутів за лоукост критеріями (дешевими, без багажу) збільшилася цього року в 2 рази. Це десь близько 40 маршрутів”, — сказав він.

Проте, як прогнозує голова Мінінфраструктури, ніша лоукост-перевезень зростатиме дуже швидко.

“Зокрема за рахунок того, що відбувається зближення моделей. Традиційні класичні авіакомпанії запроваджують дешеві маршрути. Ринок поступово переходить до здешевлення авіаперевезень”, — уточнив В.Омелян.

Нагадаємо, у квітні 2018 року в Україні запрацює новий національний лоукост-авіаперевізник SkyUp.

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