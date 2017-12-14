Количество лоукост-маршрутов в Украине в этом году увеличилось вдвое

"Количество маршрутов по лоукост критериям (дешевыми, без багажа) увеличилось в этом году в 2 раза. Это где-то около 40 маршрутов", - сказал он.

Однако, как прогнозирует председатель Мининфраструктуры, ниша лоукост-перевозок будет расти очень быстро.

"В частности за счет того, что происходит сближение моделей. Традиционные классические авиакомпании вводят дешевые маршруты. Рынок постепенно переходит к удешевлению авиаперевозок", - уточнил В.Омелян.

Напомним, в апреле 2018 года в Украине заработает новый национальный лоукост-авиаперевозчик SkyUp.