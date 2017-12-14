Количество лоукост-маршрутов в Украине в этом году увеличилось вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Количество маршрутов, которые отвечают критериям лоукост, увеличилось в этом году в два раза до 40 маршрутов. Об этом сообщил во время пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Количество маршрутов по лоукост критериям (дешевыми, без багажа) увеличилось в этом году в 2 раза. Это где-то около 40 маршрутов", - сказал он.
Однако, как прогнозирует председатель Мининфраструктуры, ниша лоукост-перевозок будет расти очень быстро.
"В частности за счет того, что происходит сближение моделей. Традиционные классические авиакомпании вводят дешевые маршруты. Рынок постепенно переходит к удешевлению авиаперевозок", - уточнил В.Омелян.
Напомним, в апреле 2018 года в Украине заработает новый национальный лоукост-авиаперевозчик SkyUp.