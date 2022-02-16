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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 42647 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кілька сотень людей зібрав одеський марш "За збереження суверенітету України"

Кілька сотень людей зібрав одеський марш "За збереження суверенітету України"

Київ • УНН

 • 11708 перегляди

ОДЕСА. 16 лютого. УНН. Понад двісті осіб взяли участь у марші "За збереження суверенітету України", який відбувся в центрі Одеси 16 лютого вдень, передає УНН.

Близько половини учасників склали курсанти Одеського університету внутрішніх справ і морської академії. Маршируючі несли прапори України і біло-червоно-білий прапор. Хода почалася біля Пасажу і закінчилася на Потьомкінських сходах, де був розгорнутий прапор України.

Зазначимо, що 16 лютого прапори України розгорнули на Воронцовському маяку Одеського порту, перед аеропортом і в інших місцях міста і області.

У заходах брали участь представники керівництва області та регіонального центру, депутатського корпусу, ЗСУ.

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