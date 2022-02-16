Несколько сот человек собрал одесский марш "За сохранение суверенитета Украины"
Киев • УНН
ОДЕССА. 16 февраля. УНН. Более двухсот человек участвовали в марше “За сохранение суверенитета Украины”, который состоялся в центре Одессы 16 февраля днем, передает УНН.
Около половины участников составили курсанты Одесского университета внутренних дел и морской академии. Марширующие несли флаги Украины и бело-красно-белый флаг. Шествие началось возле Пассажа и закончилось на Потемкинской лестнице, где был развернут флаг Украины.
Отметим, что 16 февраля флаги Украины развернули на Воронцовском маяке Одесского порта, перед аэропортом и в других местах города и области.
В мероприятиях участвовали представители руководства области и регионального центра, депутатского корпуса, ВСУ.