Кіберполіція викрила один із найбільших піратських сайтів України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Співробітники Кіберполіції припинили роботу одного з найбільших піратських сайтів України, за час роботи якого правовласникам було завдано збитків на близько 5 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
До Департаменту кіберполіції звернулись правовласники-учасники Американської асоціації кінокомпаній (Motion Picture Association of America) та українськї правовласники щодо порушення авторських та суміжних прав одним із веб-ресурсів.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження, у рамках якого, оперативники Департаменту припинили діяльність групи піратських онлайн-кінотеатрів.
Правоохоронці вилучили обладнання, яке використовувалось для організації діяльності їх технічної інфраструктури. Також було проведено санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, дата-центрах, помешканнях фігурантів кримінального провадження та зібрано додаткові докази протиправної діяльності веб-ресурсів.
Встановлено, що до створення ресурсу були причетні близько 19 осіб. Вони адміністрували, підтримували та наповнювали сайт. Проведені експертизи підтвердили збитки правовласникам у розмірі близько 5 мільйонів гривень.
Окремо ідентифіковані іноземні (зокрема, “офшорні”) та низка українських компаній. Через їх рахунки здійснювалася легалізація коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності ресурсів злочинної групи.
Розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст.176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України, триває.