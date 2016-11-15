Киберполиция разоблачила один из крупнейших пиратских сайтов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сотрудники киберполиции прекратили работу одного из крупнейших пиратских сайтов Украины, за время работы которого правообладателям был нанесен ущерб на сумму около 5 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
В Департамент киберполиции обратились правообладатели-участники Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America) и украинские правообладатели относительно нарушений авторских и смежных прав одним из веб-ресурсов.
По данному факту полиция начала уголовное производство, в рамках которого оперативники Департамента пресекли деятельность группы пиратских онлайн-кинотеатров.
Правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для организации деятельности их технической инфраструктуры. Также были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях, дата-центрах, квартирах фигурантов уголовного производства и собраны дополнительные доказательства противоправной деятельности веб-ресурсов.
Установлено, что к созданию ресурса были причастны около 19 человек. Они администрировали, поддерживали и наполняли сайт. Проведенные экспертизы подтвердили ущерб правообладателям в размере около 5 миллионов гривен.
Отдельно идентифицированы иностранные (в частности, “оффшорные”) и ряд украинских компаний. Через их счета осуществлялась легализация денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности ресурсов преступной группы.
Расследование в уголовном производстве, начатом по ч.3 ст.176 (Нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины, продолжается.