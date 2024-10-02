Кіберкорпус ГУР МО атакував російський фінсектор - джерело
Київ • УНН
Кіберкорпус ГУР МО України здійснив атаку на російські банки та "Ростелеком". Внаслідок атаки стався глобальний збій у системі швидких платежів, припинили роботу мобільні додатки та онлайн-банкінг.
Кіберкорпус Головного управління розвідки Міністерства оборони атакував банківський сектор рф, який забезпечує агресію російських військ проти України. Під кіберудар потрапили зокрема Альфа-банк, банк "Откритіє", а також телекомунікаційний оператор "Ростелеком". Про це пише УНН із посиланням на джерело у розвідці.
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Як повідомляють джерела в українській розвідці, кіберкорпус ГУР здійснив чергову атаку на банківський сектор рф, який забезпечує агресію російських військ проти України.
Під кіберудар потрапили зокрема Альфа-банк, банк "Откритіє", а також телекомунікаційний оператор "Ростелеком". Внаслідок атаки відбувся глобальний збій в системі швидких платежів, припинили роботу мобільні додатки банків та онлайн-банкінг, а також внутрішні сервіси фінустанов
Російські ЗМІ повідомляють, що в російських банках визнають глобальний збій, проте не зазначають його причини. Також не можуть вказати терміни відновлення роботи сервісів.
Нагадаємо
Кіберфахівці ГУР атакували понад 800 серверів у різних регіонах росії з 23 по 26 вересня.