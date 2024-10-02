Киберкорпус ГУР МО атаковал российский финсектор - источник

Киберкорпус Главного управления разведки Министерства обороны атаковал банковский сектор рф, который обеспечивает агрессию российских войск против Украины. Под киберудар попали в частности Альфа-банк, банк «Открытие», а также телекоммуникационный оператор «Ростелеком». Об этом пишет УНН со ссылкой на источник в разведке.

Детали

Как сообщают источники в украинской разведке, киберкорпус ГУР осуществил очередную атаку на банковский сектор рф, который обеспечивает агрессию российских войск против Украины.

Под киберудар попали в частности Альфа-банк, банк «Открытие», а также телекоммуникационный оператор «Ростелеком». В результате атаки произошел глобальный сбой в системе быстрых платежей, прекратили работу мобильные приложения банков и онлайн-банкинг, а также внутренние сервисы финучреждений - рассказал источник.

Российские СМИ сообщают, что в российских банках признают глобальный сбой, однако не указывают его причины. Также не могут указать сроки восстановления работы сервисов.

Напомним,

Киберспециалисты ГУР атаковали более 800 серверов в разных регионах России с 23 по 26 сентября.