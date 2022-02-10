Хвиля COVID-19: у МОЗ заявили, що Україна вже вийшла на пік захворюваності
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Україна вже вийшла на пік захворюваності на COVID-19 під час поточної хвилі. При цьому проходить його без навантажень на стаціонари. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“На мою думку, пік захворюваності (на COVID-19 — ред.) ми вже маємо. Ми фіксуємо по 41 тис. випадків на добу... Але стаціонарна медична допомога проходить цю хвилю без навантажень”, — розповів Ляшко.
Доповнення
20 січня Міністерство охорони здоров’я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
В Україні зафіксовано вже 4,42 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 лютого, — втретє з початку пандемії понад 40 тисяч. Летальних випадків за добу побільшало до 280.