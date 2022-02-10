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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Хвиля COVID-19: у МОЗ заявили, що Україна вже вийшла на пік захворюваності

Хвиля COVID-19: у МОЗ заявили, що Україна вже вийшла на пік захворюваності

Київ • УНН

 • 21517 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Україна вже вийшла на пік захворюваності на COVID-19 під час поточної хвилі. При цьому проходить його без навантажень на стаціонари. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На мою думку, пік захворюваності (на COVID-19 — ред.) ми вже маємо. Ми фіксуємо по 41 тис. випадків на добу... Але стаціонарна медична допомога проходить цю хвилю без навантажень”, — розповів Ляшко.

Доповнення

20 січня Міністерство охорони здоров’я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.

В Україні зафіксовано вже 4,42 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 лютого, — втретє з початку пандемії понад 40 тисяч. Летальних випадків за добу побільшало до 280.

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