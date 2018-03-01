Хуг: уже 5-й тиждень поспіль по наших безпілотниках ведеться вогонь

КИЇВ. 1 березня. УНН. Минулого тижня СММ ОБСЄ знову зафіксували постріли в бік своїх безпілотників. Це вже 5-й тиждень поспіль, коли по безпілотниках Місії вівся вогонь зі стрілецької зброї, сказав перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг на прес-брифінгу в Луганську, передає УНН.