Хуг: уже 5-й тиждень поспіль по наших безпілотниках ведеться вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Минулого тижня СММ ОБСЄ знову зафіксували постріли в бік своїх безпілотників. Це вже 5-й тиждень поспіль, коли по безпілотниках Місії вівся вогонь зі стрілецької зброї, сказав перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг на прес-брифінгу в Луганську, передає УНН.
“Серед сотень вибухів, які нарахували спостерігачі на передовій патрульній базі, 10 було розцінено як постріли зі 120 мм мінометів, здійснених зовсім поблизу від місця їхнього розташування”, — сказав він.
За словами Хуга, цей випадок є далеко не першим, коли артилерійський вогонь ведеться настільки близько до згаданої ним передової патрульної бази.
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“Минулого тижня знову стріляли по іншому нашому безпілотнику. Напад на ще один безпілотник у цей понеділок свідчить про те, що це вже 5-й тиждень поспіль, коли по наших безпілотниках вівся вогонь зі стрілецької зброї. Із початку року по 10 наших безпілотниках стріляли зі стрілецької зброї”, — розповів перший заступник голови СММ.
Він зазначив, що 6 разів це сталося у підконтрольних урядові районах, і 4 рази у районах, що не контролюються урядом.
Хуг нагадав, що вогонь по дронах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ створює серйозну загрозу операторам безпілотниками СММ.
“Ще одним наслідком цих дій, ймовірно навмисних, є вплив на нашу діяльність із моніторингу та верифікації дотримання сторонами режиму припинення вогню. В результаті інциденту, що стався у п’ятницю ввечері ми були змушені передислокувати наших спостерігачів з попередньої патрульної бази”, — сказав він.
Перший заступник голови Місії підкреслив, що це серйозно ускладнить роботу патрульної бази, особливо у нічний час.
Водночас СММ продовжить запускати безпілотники в рамках мандату своєї місії, підкреслив він.