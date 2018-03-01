Хуг: уже 5-ю неделю подряд по нашим беспилотникам ведется огонь

"Среди сотен взрывов, насчитали наблюдатели на передовой патрульной базе, 10 было расценено как выстрелы из 120 мм минометов, осуществленных совсем поблизости от места их расположения", - сказал он.

По словам Хуга, этот случай далеко не первый, когда артиллерийский огонь ведется настолько близко к упомянутой им передовой патрульной базы.

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"На прошлой неделе снова стреляли по другому нашему беспилотнику. Нападение на еще один беспилотник в этот понедельник свидетельствует о том, что это уже 5-ю неделю подряд, когда по нашим беспилотниках велся огонь из стрелкового оружия. С начала года по 10 наших беспилотниках стреляли из стрелкового оружия", - рассказал первый заместитель председателя СММ.

Он отметил, что 6 раз это произошло в подконтрольных правительству районах, и 4 раза в районах, которые не контролируются правительством.

Хуг напомнил, что огонь по дронах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ создает серьезную угрозу операторам беспилотниками СММ.

"Еще одним следствием этих действий, вероятно умышленных, влияние на нашу деятельность по мониторингу и верификации соблюдения сторонами режима прекращения огня. В результате инцидента, произошедшего в пятницу вечером мы были вынуждены передислоцировать наших наблюдателей с предыдущей патрульной базы", - сказал он.

Первый заместитель председателя Миссии подчеркнул, что это серьезно осложнит работу патрульной базы, особенно в ночное время.

В то же время СММ продолжит запускать беспилотники в рамках мандата своей миссии, подчеркнул он.