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ХТЗ Ярославського провів успішні випробування трактора з посівним комплексом Turbosem

ХТЗ Ярославського провів успішні випробування трактора з посівним комплексом Turbosem

Київ • УНН

 • 28778 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Харківський тракторний завод (підприємство групи DCH Олександра Ярославського) в рамках напряму Research & Development проводить тестування своєї продукції з СІЛЬГОСПАГРЕГАТ провідних українських і зарубіжних виробників, інформує УНН.

Чергові випробування були проведені на полях Запорізької області, де серійна модель трактора ХТЗ-243К.20 працювала в парі з посівним комплексом Turbosem. Зазначене пристрій являє собою пневматичний універсальний агрегат, призначений для прямого посіву і оснащений монодісковим сошником, який точно копіює рельєф ґрунту. Turbosem проводиться в Україні, проте по функціональності і ефективності можна порівняти із західними аналогами. Як показали випробування, він відмінно взаємодіє з тракторами ХТЗ, і покупка підсумкового комплексного продукту для аграріїв вигідніше придбання імпортної техніки відповідного функціонала.В зокрема, завдяки можливості отримати від держави компенсацію вартості вітчизняної сільгосптехніки в розмірі від 25 до 40%. Як повідомлялося раніше, під час попередніх подібних випробувань тракторів ХТЗ вдалося підвищити рівень збереження грунтів при оранці за рахунок застосування здвоєних коліс з використанням баластного груза.Усовершенствованную за підсумками випробувань техніку Харківський тракторний завод представить в кінці вересня 2018 року на найбільшій галузевій виставці AgroExpo в г . Кропівніцкій.Напомнім, що Олександр Ярославський придбав ХТЗ в 2016 р На той момент завод знаходився в стані затяжної кризи, однак завдяки інвестиціям бізнесмена підприємство з огло відновити роботу. В даний час ХТЗ відновлює втрачені за час простою ринкові позиції і в зв'язку з обмеженим обсягом попиту на українському ринку активно шукає нові можливості розвитку.

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