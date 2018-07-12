ХТЗ Ярославского провел успешные испытания трактора с посевным комплексом Turbosem

Очередные испытания были проведены на полях Запорожской области, где серийная модель трактора ХТЗ-243К.20 работала в паре с посевным комплексом Turbosem. Указанное устройство представляет собой пневматический универсальный агрегат, предназначенный для прямого посева и оснащенный монодисковым сошником, который точно копирует рельеф почвы. Turbosem производится в Украине, однако по функциональности и эффективности сопоставим с западными аналогами. Как показали испытания, он отлично взаимодействует с тракторами ХТЗ, и покупка итогового комплексного продукта для аграриев выгоднее приобретения импортной техники соответствующего функционала.В частности, благодаря возможности получить от государства компенсацию стоимости отечественной сельхозтехники в размере от 25 до 40%. Как сообщалось ранее, во время предыдущих подобных испытаний тракторов ХТЗ удалось повысить уровень сохранности почв при вспашке за счет применения сдвоенных колес с использованием балластного груза.Усовершенствованную по итогам испытаний технику Харьковский тракторный завод представит в конце сентября 2018 г. на крупнейшей отраслевой выставке AgroExpo в г. Кропивницкий.Напомним, что Александр Ярославский приобрел ХТЗ в 2016 г. На тот момент завод находился в состоянии затяжного кризиса, однако благодаря инвестициям бизнесмена предприятие смогло возобновить работу. В настоящее время ХТЗ восстанавливает утраченные за время простоя рыночные позиции и в связи с ограниченным объемом спроса на украинском рынке активно ищет новые возможности развития.