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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42358 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103573 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125476 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132928 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169561 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153547 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141248 просмотра

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ХТЗ Ярославского провел успешные испытания трактора с посевным комплексом Turbosem

ХТЗ Ярославского провел успешные испытания трактора с посевным комплексом Turbosem

Киев  •  УНН

 • 28777 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Харьковский тракторный завод (предприятие группы DCH Александра Ярославского) в рамках направления Research&Development проводит тестирование своей продукции с сельхозагрегатами ведущих украинских и зарубежных производителей, информирует УНН.

Очередные испытания были проведены на полях Запорожской области, где серийная модель трактора ХТЗ-243К.20 работала в паре с посевным комплексом Turbosem. Указанное устройство представляет собой пневматический универсальный агрегат, предназначенный для прямого посева и оснащенный монодисковым сошником, который точно копирует рельеф почвы. Turbosem производится в Украине, однако по функциональности и эффективности сопоставим с западными аналогами. Как показали испытания, он отлично взаимодействует с тракторами ХТЗ, и покупка итогового комплексного продукта для аграриев выгоднее приобретения импортной техники соответствующего функционала.В частности, благодаря возможности получить от государства компенсацию стоимости отечественной сельхозтехники в размере от 25 до 40%. Как сообщалось ранее, во время предыдущих подобных испытаний тракторов ХТЗ удалось повысить уровень сохранности почв при вспашке за счет применения сдвоенных колес с использованием балластного груза.Усовершенствованную по итогам испытаний технику Харьковский тракторный завод представит в конце сентября 2018 г. на крупнейшей отраслевой выставке AgroExpo в г. Кропивницкий.Напомним, что Александр Ярославский приобрел ХТЗ в 2016 г. На тот момент завод находился в состоянии затяжного кризиса, однако благодаря инвестициям бизнесмена предприятие смогло возобновить работу. В настоящее время ХТЗ восстанавливает утраченные за время простоя рыночные позиции и в связи с ограниченным объемом спроса на украинском рынке активно ищет новые возможности развития.

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